للمرة الخامسة.. الأردن ينفذ عملية إنزال جوي لمساعدات إنسانية في قطاع غزة

مصراوي

أعلن التلفزيون الأردني، القوات المسلحة الأردنية نفذت مساء اليوم الخميس، عملية إنزال جوي خامسة لمساعدات إنسانية في غزة.

وفيما سبق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون باتريك رايدر، إن المشكلة في البحر الأحمر ليست أمريكية بل دولية وتتطلب حلا دوليا.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون: "نتوقع من إسرائيل القيام بعملياتها العسكرية في غزة حسب المعايير الدولية الإنسانية، و نعالج مسألة أمن السفن في البحر الأحمر بالتعاون مع شركائنا في المنطقة".

وأشار المتحدث باسم البنتاجون: "سنواصل العمل مع الجانب الإسرائيلي للتقليل من عدد القتلى المدنيين في غزة، و سنتخذ كل الإجراءات اللازمة المطلوبة لحماية سفننا وقواتنا".

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون: "وزير الدفاع الأمريكي سيجتمع مع المسؤولين في إسرائيل لتقييم الوضع الميداني".