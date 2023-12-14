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BBC

أردوغان لبايدن: هجوم إسرائيل على غزة سيكون له عواقب سلبية على العالم

08:56 م الخميس 14 ديسمبر 2023

رجب طيب أردوغان

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مصراوي

قال مكتب رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، إن أردوغان أبلغ جو بايدن الرئيس الأمريكي، أن هجوم إسرائيل المطول على غزة سيكون له عواقب سلبية على العالم.

وتابع المكتب،أن الرئيس التركي أكد لنظيره الأمريكي أن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بالمنطقة مسؤولية تاريخية على عاتق الولايات المتحدة.

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