أبو عبيدة: قتلنا 36 جنديا إسرائيليا وعشرات الجرحى في 72 ساعة

مصراوي

قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وتابع الناطق باسم كتائب القسام في بيان اليوم: "أكد مجاهدونا قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح، والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم، إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام: " كما استهدف مجاهدونا فرق الإنقاذ التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم، كما استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال".

وأشار الناطق باسم كتائب القسام: " أنهم وجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة ومختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".