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BBC

بعد مقتل عدد من قادته.. جيش الاحتلال: لواء جولاني يقاتل ببسالة في غزة

08:46 م الخميس 14 ديسمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هنغاري، إن مقاتلي حماس يختبئون تحت الأرض وسنستخدم العبوات الناسفة ولن يكونوا في مأمن.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "سنواصل القتال ضد حماس وستكون هناك أيام مقبلة من المعارك الصعبة، و سنتخذ إجراءات ضد جنودنا الذين دخلوا المسجد في جنين اليوم، وبثوا صلوات تلمودية داخله وسيتم اتخاذ إجراءات مناسبة على كل من يتصرف ضد قواعد الجيش".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال: "سنعمل كل ما بوسعنا لتجنيب المخطوفين أي خطر خلال عملياتنا ضد الأنفاق، ونتصرف وفق طرق قتالية جديدة ومبتكرة، كما أن لواء جولاني يواصل القتال ببسالة على الأرض في غزة ويحقق انتصارات بالرغم من مقتل وإصابة عدد من ضباطه وجنوده".

وادعى متحدث جيش الاحتلال: "قتلنا العديد من المخربين في حي الشجاعية اليوم، والقتال سيكون ضاريا في الأيام المقبلة، ونواصل العمل في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية ونعتقل ونقتل عناصر هناك".

الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى لواء جولاني

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