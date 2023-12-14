الأردن يدين اقتحام الاحتلال مسجدًا في جنين وأداء طقوسًا تلمودية فيه



أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة لمخيم جنين، واقتحام عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي مسجداً وأداء طقوس تلمودية عبر مكبراته، في تصرف أرعن يمثل استفزازاً صارخاً يتنافى وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان لها، اليوم الخميس، إن المملكة ترفض وتستنكر انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك حرمة الأماكن الدينية والإساءة لها، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال لا تؤدي إلا إلى تأجيج الكراهية والعنف.

شدد على ضرورة إدانة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال ومعاقبة فاعليها، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، وضمان حماية المدنيين ودور العبادة والمستشفيات والمدارس والأعيان المدنية.