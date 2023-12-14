الخارجية الأمريكية: نحن بصدد تقييم طريقة استخدام إسرائيل لأسلحتنا في غزة

مصراوي

قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "نحن بصدد تقييم طريقة استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية في غزة".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "ما زلنا نضغط من أجل فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى غزة".

وأضاف "نتحدث مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات مختلفة لتقليل الضحايا المدنيين في غزة"، لافتًا إلى أنه من المهم أن تقوم إسرائيل بعملياتها في غزة وفق القانون الدولي.

وأوضح أن الأمر متروك للإسرائيليين بشأن المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت واشنطن أنهم سيجرون تحقيقات بشأن استشهاد صحفيين في غزة.