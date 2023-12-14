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BBC

نتنياهو: عازمون على الاستمرار في الحرب وتحقيق النصر

07:47 م الخميس 14 ديسمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، " سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، وإعادة أسرانا هدف رئيسي ولن نتخلى عنه ونحن عازمون على الاستمرار في الحرب وتحقيق النصر".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الخميس، أبلغت سوليفان أن إسرائيل ستواصل الحرب على حماس حتى النصر المبين.وفيما سبق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 8 ضباط و جنود بجروح خطيرة جراء معارك اليوم في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني بجروح متوسطة، بالإضافة إلى 5 جنود اخرين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة، اليوم الخميس.

وفي بيان لها قالت كتائب القسام: "تم استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وتابعت كتائب القسام :" دمرنا دبابتين صهيونيتين بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيهما".

وأشارت كتائب القسام:" استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

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