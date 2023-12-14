إعلام عبري: إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني بجروح خطيرة بغزة

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 8 ضباط و جنود بجروح خطيرة جراء معارك اليوم في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني بجروح متوسطة، بالإضافة إلى 5 جنود اخرين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة، اليوم الخميس.

وفي بيان لها قالت كتائب القسام: "تم استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وتابعت كتائب القسام :" دمرنا دبابتين صهيونيتين بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيهما".

وأشارت كتائب القسام:" استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".