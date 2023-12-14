إعلان

BBC

إعلام عبري: إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني بجروح خطيرة بغزة

06:48 م الخميس 14 ديسمبر 2023

إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 8 ضباط و جنود بجروح خطيرة جراء معارك اليوم في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني بجروح متوسطة، بالإضافة إلى 5 جنود اخرين جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة، اليوم الخميس.

وفي بيان لها قالت كتائب القسام: "تم استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وتابعت كتائب القسام :" دمرنا دبابتين صهيونيتين بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيهما".

وأشارت كتائب القسام:" استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

لواء جولاني إصابة قائد الكتيبة 12 جيش الاحتلال الإسرائيلي انفجار عبوة ناسفة طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سي إن إن: هناك توترات غير مسبوقة بين البيت الأبيض ونتنياهو بسبب حرب غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة
مفاجأة صادمة.. سعر الدولار في سوق السيارات يصل إلى 55 جنيهًا
قبل افتتاح دورته الاستثنائية.. 30 صورة من استعدادات مهرجان "الجونة السينمائي" النهائية