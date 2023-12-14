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BBC

نائبة بالكونجرس الأمريكي لـ بايدن: أوقفوا إطلاق النار وتمويل مجرمي الحرب في غزة

06:47 م الخميس 14 ديسمبر 2023

الكونجرس الأمريكي

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مصراوي

قالت كوري بوش النائبة في الكونجرس الأمريكي، إنه لا يمكننا أن نصمت ويجب علينا العمل على وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الشأن ذاته أعلنت رشيدة طليب النائبة في الكونجرس الأمريكي: "تعبنا من الكذب وإرسال أبنائنا إلى الحرب ومن المهم رفع أصواتنا:

وأضافت رشيدة طليب النائبة في الكونجرس خلال مؤتمر اليوم الخميس: "بايدن ادعى أنه أكثر رئيس يحترم الكرامة الإنسانية لكنه لا يحترم الناس في غزة، وتحركنا من أجل وقف إطلاق النار في غزة يزداد كل يوم".

ووجهت رشيدة طليب النائبة في الكونجرس رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن: "نطالب بوقف إطلاق النار في غزة الآن، أوقفوا هذه الحرب في غزة وأوقفوا تمويل مجرمي الحرب ولن نصمت".

نواب الكونجرس حرب غزة جو بايدن كوري بوش الاحتلال الإسرائيلي

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