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BBC

وسائل إعلام فلسطينية: انقطاع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة بشكل كامل

05:51 م الخميس 14 ديسمبر 2023

غزة

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مصراوي
أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع شبكة الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة بشكل كامل.
وفيما سبق أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة، اليوم الخميس.
وفي بيان لها قالت كتائب القسام: "تم استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل".
وتابعت كتائب القسام :" دمرنا دبابتين صهيونيتين بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيهما".
وأشارت كتائب القسام:" استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

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