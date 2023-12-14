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BBC

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة أمريكية جنوبي مدينة الحسكة السورية

04:43 م الخميس 14 ديسمبر 2023

تعبيرية

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بغداد - (د ب أ)

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الخميس، قصف قاعدة الشدادي التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بطائرة مسيرة جنوبي مدينة الحسكة السورية.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق وزع اليوم أن القصف جاء"رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

وذكر البيان أن عملية القصف "أصابت القاعدة بشكل مباشر" .

يشار إلى أنه سبق للمقاومة الإسلامية في العراق أن استهدفت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا بـ85 ضربة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

المقاومة الإسلامية في العراق قصف قاعدة أمريكية مدينة الحسكة السورية

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