سرايا: قصفنا حشدًا عسكريًا إسرائيليًا في نتساريم

(مصراوي)

أعلنت سرايا القدس، اليوم الخميس، استهداف مقاتليها لجندي إسرائيلي من خلال قنصه في محور التقدم بحي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة.

وأفادت سرايا القدس، أنها قصفت حشودًا عسكرية إسرائيلية في محور التقدم جنوب غربي "نتساريم" بوابل من قذائف هاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق اليوم قصفت سرايا القدس، تجمعات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق حي الزيتون بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وكانت سرايا القدس، قد استهدفت دبابة إسرائيلية وجرافة من نوع "دي 9" بقذائف "التاندوم" وآر بي جي" في جباليا وبيت لاهيا، كما استهدفت سرايا القدس موقع "صوفا" والتحشدات العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.

وخاضت سرايا القدس اشتباكات عنيفة مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة مستخدمة القذائف والأسلحة الرشاشة.

وتعاونت كتائب القسام وسرايا القدس، أمس الأربعاء في نصب كمينًا مشتركًا لـ15 جنديًا إسرائيليًا وسط قطاع غزة، حيث أوقعوهم بين قتيل وجريح حسبما أعلنوا