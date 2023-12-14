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BBC

بوتين: يمكن تحقيق السلام مع أوكرانيا منزوعة السلاح وحيادية

01:45 م الخميس 14 ديسمبر 2023

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب ا)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن أهداف بلاده من حربها ضد أوكرانيا ما زالت كما هي: يجب أن تكون أوكرانيا دولة منزوعة السلاح وحيادية ترفض عضوية حلف شمال الأطلسي(الناتو).

ويرى المراقبون أن تعليقات بوتين، التي أدلى بها في مؤتمر صحفي في موسكو، تمثل عرضا للغرب مع دعوة لأوكرانيا للاستسلام.

وأضاف بوتين: "السلام سوف يأتي عندما نحقق أهدافنا".

مع ذلك، قال بوتين إنه لا ضرورة لتعبئة جزئية جديدة من أجل الحرب. وسوف يصل إجمالي عدد المتطوعين إلى نصف مليون جندي بحلول نهاية العام، في ظل ضم 1500 جندي يوميا.

وأشاد بوتين بحقيقة أن الـ300 ألف جندي الذين تم استدعاؤهم بعد التعبئة الجزئية المثيرة للجدل العام الماضي، حققوا نتائح ممتازة"، وقال: "إنهم يحاربون بصورة ممتازة".

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