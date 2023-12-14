إيران تحذر واشنطن من القوة المقترحة لحماية الملاحة في البحر الأحمر

طهران - (بي بي سي)

قال وزير الدفاع الإيراني، ردًا على محاولة الولايات المتحدة الأمريكية، إنشاء قوة بحرية دولية في البحر الأحمر بمشاركة 40 دولة، إن "البحر الأحمر يعتبر جزءا من منطقة إيران، ولا يمكن لأحد أن يناور في المنطقة التي نسيطر عليها".

وأوضح أن "المنطقة لم تعد لديها مساحة لأي شخص للتحرك أكثر وسيؤدي هذا الإجراء إلى صراع قوى. وبالتأكيد إذا أرادوا أن يفعلوا مثل هذا فسوف يواجهون مشاكل هائلة".

وحذر وزير الدفاع الإيراني من أن قوة المهام المتعددة الجنسيات المقترحة والمدعومة من واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر ستواجه "مشاكل غير عادية"، بحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس.

وكانت الولايات المتحدة قالت في الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع دول أخرى لتشكيل قوة عمل لحماية الملاحة الدولية، عقب سلسلة من الهجمات التي نفذها الحوثيون في اليمن على السفن العابرة في البحر الأحمر ومتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.