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BBC

منع المسؤولين عن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين من دخول بريطانيا

12:59 م الخميس 14 ديسمبر 2023

مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين ارشيفية

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(مصراوي)

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إن لندن قررت منع المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في إسرائيل من دخول بريطانيا، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين لم يسمهم، أن الولايات المتحدة ستؤجل صفقة لبيع 20 ألف بندقية لإسرائيل جراء حملات عنف المستوطنين المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يأتي هذا مع تصريحات النائب في البرلمان الفرنسي أدريان جومي، المدينة لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

المستوطنين هجمات المستوطنين الفلسطينيين بريطانيا جيمس كليفرلي

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