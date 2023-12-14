القسام تعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في الشيخ رضوان

(مصراوي)

أعلنت كتائب القسام، اليوم الخميس، استهداف قوة إسرائيلية راجلة حاولت الاختباء داخل مبنى بحي الشيخ رضوان، من خلال قذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات.

وأضافت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة من مسافة صفر مع قوة إسرائيلية أخرى في حي الشيخ رضوان.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت القسام استهداف مقاتليها لـ10 من جنود وضباط قوات الاحتلال بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، مؤكدة مقتلهم جميعًا في شارع حسنين.

وأضافت القسام أنها استهدفت 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة، مشيرة إلى أن 5 منهم دبابات "ميركافا" و4 ناقلات جند في منطقة الشيخ الرضوان وحي الزيتون في غزة بقذائف الياسين 105".



