رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان: الاحتلال استهدف خزانات المياه بعد اقتحامه

(مصراوي)

أعلن رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خزانات المياه في مستشفى كمال عدوان بعد اقتحامها، وذلك حسبما أفاد في تصريحات صحفية.

وحذر رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان، من موت مزيد الأطفال والمرضى في المستشفى في حال عدم فك الحصار، وذلك بعد استشهاد 2 من الجرحى عقب منع قوات الاحتلال الأطقم الطبية من تقديم الرعاية الطبية لهم.

وقال رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان، إن الوضع بشأن المستشفى مجهول، مشيرًا أنه لا يوجد سبب لاقتحام المستشفى التي تقتصر على تقديم الخدمات الإنسانية للمرضى.

وندد رئيس قسم الأطفال بمستشفى كمال عدوان، بمنع قوات الاحتلال من إدخال الطعام والماء للأطفال والمرضى المحاصرين داخل المستشفى.

وفي وقت سابق اليوم ندد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، باستمرار قوات الاحتلال في احتجاز 70 شخصًا من الأطقم الطبية في مستشفى كمال عدوان بينهم مدير المستشفى نفسه.

وصرح القدرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستنقل الجرحى والمرضى المتواجدين في مستشفى كمال عدوان إلى مجمع الشفاء الطبي الذي سبق واقتحمه الاحتلال ولا يتوافر فيه أي مقومات علاجية.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان الثلاثاء الماضي بعد محاصرتها لأيام وإطلاق النار على كل من يدخل ويخرج منها.

