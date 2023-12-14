رئيس حزب إسرائيل بيتنا: تخوفات من فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة

(مصراوي)

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إنه يأمل ألا يعتبر فتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة لوصول المساعدات تمهيدًا لإعادة فتحه لنقل البضائع من إسرائيل إلى غزة.

وأضاف ليبرمان في تصريحاته، أنه بعد انتهاء الحرب لن يكون هناك أي معابر بين إسرائيل وقطاع غزة.

وتأتي تصريحات ليبرمان، مع ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أمس الأربعاء، أن هناك توقعات بأن إسرائيل ستفتح معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة للسماح بوصول المزيد من المساعدات، وذلك حسبما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي لم يكشف عن اسمه.

وكان عضو الكنيست داني دانون، قد أشار في وقت سابق إلى تعرض إسرائيل لضغط دولي لفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل ونقل البضائع مباشرة من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وقال دانون، إن المجتمع الدولي يريد أن يعود الوضع في المنطقة لما كان عليه قبل الحرب وهو مالا يمكن قبوله تحت أي ظرف.

