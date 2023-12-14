الصحة الفلسطينية: الاحتلال يمنع الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان من تقديم الرعاية للجرحى

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، إن جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان من تقديم الرعاية لعشرة جرحى مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم.

وأضاف المتحدث، أن الاحتلال يحبر طواقم مستشفى كمال عدوان على جمع الجرحى والأطفال بالطابق الثاني ويمنع عنهم الماء والطعام، مشيرا إلى أنه يحرم 12 طفلا في قسم العناية بالمستشفى من الحليب مما يؤدي إلى فقدان حياتهم.

وتابع المتحدث، أن الاحتلال لا يزال يحتجز نحو 70 من الطواقم الطبية والجرحى بمستشفى كمال عدوان بينهم مدير المستشفى، موضحا أنه سوف يتم إجلاء الجرحى والمرضى بمستشفى كمال عدوان إلى مجمع الشفاء الذي يفتقر إلى المقومات العلاجية.

وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الحرب ستكون صعبة لكنني أرصد بوادر عملية انكسار لحماس.

وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال خلال اجتماع أمني، أننا عازمون على الاستمرار حتى النهاية والقضاء على هذا الكيان، موضحا أن النصر الحاسم على حماس سوف يوفر لنا ميزات كثيرة من قوة الردع والإقناع فالجميع يراقبون الوضع ويريدون معرفة من هو المنتصر.