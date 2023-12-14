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BBC

إيران: لدينا سيطرة في البحر الأحمر ولا يمكن لأحد المناورة هناك

10:29 ص الخميس 14 ديسمبر 2023

وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني

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مصراوي

قال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، إن الولايات المتحدة سوف تواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر.

وأضاف وزير الدفاع، أننا لدينا سيطرة في البحر الأحمر، موضحا أن كل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك.

كانت وكالة أنباء "أسوشيتد برس"، نقلت أمس الأربعاء، عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الحوثيون أطلقوا في ساعات الصباح الأولى صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب.

وأضافت الوكالة، أن صواريخ الحوثيين أخطأت السفينة التجارية ولم تصبها بشكل مباشر.

وأفادت الوكالة التي نقلت عن المسؤول الأمريكي، أن سفينة حربية أمريكية أسقطت طائرة مسيرة يشتبه في أنها تابعة للحوثيين كانت تحلق في اتجاهها.

وقالت الوكالة، إن الحوثيين استهدفوا ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس، مشيرة إلى أنه كان يتواجد عليها طاقم مسلح.

محمد رضا أشتياني وزير الدفاع الإيراني البحر الأحمر إيران

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