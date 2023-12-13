"لا تدخلوا البيوت من أبوابها".. خبير إسرائيلي يحذر جنود الاحتلال من تكتيكات المقاومة بالشجاعية

مصراوي

قال المحلل العسكري الإسرائيلي رون بن إيشاي، إنه لا يُنصح بدخول أي من المباني من مدخله الأمامي في منطقة الشجاعية شرقي غزة لافتا إلى أن الفخاخ المتفجرة ألحقت خسائر فادحة بالإسرائيليين.

وفي مقال له نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، أكد أن العديد من الفخاخ المتفجرة والعبوات الناسفة بالشجاعية شمال غزة ألحقت خسائر فادحة في صفوف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبالإشارة إلى عناصر "حماس" قال: "قاموا بتفخيخ المباني التي كانوا يتحصنون فيها، آملين في إغراء أكبر عدد من جنود الجيش الإسرائيلي بالموت، وهو ما فعلوه".

وأضاف المحلل العسكري الإسرائيلي: "قُتل ما لا يقل عن 9 ضباط من (فرقة) جولاني والوحدة 669، أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع كان من الممكن أن يشتبكوا منه بشكل مباشر مع المسلحين".

ولفت بن إيشاي إلى أن إدخال إحدى الجرافات "كان من شأنه أن يخدم الجيش الإسرائيلي جيدا في تطهير خطوط الرؤية، مما يسمح بمزيد من التقدم وزيادة التخطيط والرعاية التي كان من المُمكن أن توفر على إسرائيل خسارة 9 من خيرة محاربيها".

وفي سياق القصف الجوي الإسرائيلي لعناصر المقاومة، قال بن إيشاي إن "خيار قصفهم بالجحيم كان سيخدم قليلا، لأن حماس على دراية جيّدة بهذا النوع من التهديد، حيث تندفع إلى الأنفاق قبل أن تسقط القنابل وتعاود الظهور مرة أخرى عندما ينتهي التهديد".

واستخلص بن إيشاي إلى أنه: "داخل الشجاعية، يُنصح بعدم دخول أي مبنى من المدخل الأمامي، بالإضافة إلى السماح لدبابة بتفجير المدخل المذكور، مما قد يؤدي إلى مقتل أي مسلحين ينتظرون بداخله".

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