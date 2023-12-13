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BBC

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نقترب من لحظة توقف العمليات العسكرية في غزة

11:37 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

رياض منصور مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن

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مصراوي

قال مندوب فلسطين في منظمة الأمم المتحدة رياض منصور، مساء اليوم الأربعاء، إن كافة قرارات الأمم المتحدة هي قرارات ملزمة للدول الأعضاء وليس للنزهة.

وأوضح منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة مباشر" أنه طرح القضية الفلسطينية على أساس العدالة وتمت الموافقة على قرار الجمعية العامة، مشيرا إلى انتهاجه سلوكا إنسانيا لتوسيع التأييد الدولي لفلسطين.

وأكد منصور أن لحظة توقف العمليات العسكرية في غزة اقتربت، حتى تدخل المساعدات، لافتا إلى أن مندوب الاحتلال الإسرائيلي جلعاد إردان يتمنى أن تندثر الأمم المتحدة بمؤسساتها.

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