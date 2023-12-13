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BBC

بوليتيكو: الديمقراطيون مستاؤون من موافقة بايدن على بيع قذائف مدفعية لإسرائيل

11:11 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

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مصراوي

قالت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المشرعين الديمقراطيين مستائين من موافقة الرئيس جو بايدن على بيع قذائف مدفعية لإسرائيل متجاوزا الكونجرس.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قالت سابقا، إن إدارة الرئيس جو بايدن استخدمت صلاحيات الطوارئ للسماح ببيع نحو 14 ألفا من قذائف الدبابات لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس، لافتا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.

ولفت البنتاجون إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قدم للكونجرس تبريرا مفصلا لضرورة تقديم قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل.

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