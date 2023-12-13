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BBC

سقطوا في كمين للمقاومة.. جيش الاحتلال يحقق في مقتل قادته بالشجاعية أمس

10:44 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن سقوط عدد كبير من جنود اللواء جولاني في غزة يشير إلى جسارة هؤلاء الجنود.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: " نعمل في غزة من خلال أعداد كبيرة من الجنود، و قواتنا في الشمال استهدفت أعدادا كبيرة من الأهداف لحزب الله".

وأشار متحدث جيش الاحتلال: "سلاح الجو يشن هجمات في الشجاعية وخانيونس، وهجماتنا أكثر وهذا يعني خسائر في القتلى والجرحى أكبر، إضافة إلى أن لواء جولاني يقاتل الآن في الشجاعية وهناك تحقيق بشأن ما جرى"

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نستخدم طرقا مبتكرة لتدمير أنفاق حماس بغزة، ولدينا عدة طرق نختبرها بشأن التعامل مع الأنفاق ولن نكشف عن التفاصيل".

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المتحدث باسم جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى جنود اللواء جولاني غزة حزب الله حماس

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