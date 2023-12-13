إعلام عبري: خلافات في مجلس الحرب بشأن صفقة تبادل جديدة لتحرير الأسرى

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك خلافات في مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل جديدة لتحرير مزيد من الأسرى لدى حماس.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس يعتقد أنه يتحتم على إسرائيل إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات من جديد.

فيما أوضحت أن كلا من وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتقدان أنه يجب انتظار أي إشارة من حماس بأنها معنية بصفقة تبادل وهو ما لم يحصل.

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