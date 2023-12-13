إعلان

BBC

سيناتور أمريكي: القصف الإسرائيلي على غزة بقذائفنا يجعلنا شركاء في هذه المجزرة

08:18 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

بيرني ساندرز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، في خطاب وجهه للرئيس جو بايدن، إن إسرائيل لديها الحق في خوض الحرب ضد حماس ولكن ليس ضد المدنيين الأبرياء في غزة.

وأوضح ساندرز في خطابه أن القصف الإسرائيلي على غزة يتم بقنابل أمريكية ما يجعل واشنطن شريكة في هذه المجزرة.

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أن النهج الإسرائيلي الحالي في الحرب على غزة مخالف للقانون الدولي.

وأكد ساندرز على أنه سيكون من غير اللائق تقديم مساعدات عسكرية ب 10 مليارات دولار لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

اقرأ أيضا:

المقاومة تنشر مشاهد جديدة من استهدافها جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق غزة

بيرني ساندرز مجلس الشيوخ الأمريكي جو بايدن إسرائيل حماس غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

معركة الشجاعية.. صدمة جديدة لجيش الاحتلال بسقوط المزيد من قادته بكمائن المقاومة
.. تقرير يتوقع زيادة قرض صندوق النقد لمصر وتخفيف شروط مرونة سعر الصرف
.. دار الإفتاء تعلن غدًا الخميس أول أيام شهر جمادي الآخرة 1445هجريا