سيناتور أمريكي: القصف الإسرائيلي على غزة بقذائفنا يجعلنا شركاء في هذه المجزرة

مصراوي

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، في خطاب وجهه للرئيس جو بايدن، إن إسرائيل لديها الحق في خوض الحرب ضد حماس ولكن ليس ضد المدنيين الأبرياء في غزة.

وأوضح ساندرز في خطابه أن القصف الإسرائيلي على غزة يتم بقنابل أمريكية ما يجعل واشنطن شريكة في هذه المجزرة.

وأشار السيناتور الأمريكي إلى أن النهج الإسرائيلي الحالي في الحرب على غزة مخالف للقانون الدولي.

وأكد ساندرز على أنه سيكون من غير اللائق تقديم مساعدات عسكرية ب 10 مليارات دولار لحكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

اقرأ أيضا:

المقاومة تنشر مشاهد جديدة من استهدافها جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق غزة