ضابط بالاستخبارات الأمريكية: العدوان الإسرائيلي على غزة هو في الواقع هجوم على المدنيين

مصراوي

نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن ضابط بالقوات الجوية للبنتاجون شارك بمداولات بإدارة الرئيس جو بايدن ومع إسرائيليين، اليوم الأربعاء، تصريحات قال فيها إن المشكلة التي واجهها المسؤولون الأمريكيون هي غطرسة إسرائيل.

وأكد الضابط الأمريكي على أن إسرائيل خسرت حرب معلومات حتى وإن بررت كل هجوم على حدة.

فيما أوضح ضابط بالاستخبارات العسكرية الأمريكية لـ "نيوزويك" أن إسرائيل كانت دقيقة بقصفها وتسببت بأضرار جسيمة بين المدنيين في غزة.

وشدد المسؤول الاستخباراتي العسكري على أن الهجوم الإسرائيلي على غزة هو في الواقع هجوم على المدنيين.

كذلك أشار ضابط إسرائيلي رفيع للمجلة الأمريكية إلى أن إسرائيل تلقيت انتقادات أمريكية لمجرد حديث الإعلام عن استهداف متعمد لمواقع بها مدنيون.

بينما لفتت مصادر للمجلة الأمريكية إلى أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يتفق داخليا على أن عدد القتلى يتوافق مع إحصاءات وزارة الصحة بغزة.

ونوّهت "نيوزويك" إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم حتى الآن 25 ألف هدف في غزة من الجو والبحر والبر، موضحة أن إسرائيل ركزت على إلحاق الضرر بمواقع حماس وإن كانت في مبان أو أنشطة مدنية أو بجوارها.

وأفاد ضابط أمريكي رفيع في تصريحات لـ "نيوزويك" بأن إدارة بايدن بدأت مناقشات داخلية بشأن الرد الإسرائيلي مع تزايد الاحتجاجات الدولية، مؤكدا أن واشنطن تدعم هدف الحرب بالقضاء على حماس لكنها غير مرتاحة لطريقة تحقيق ذلك.

وأضاف الضابط الأمريكي: "إسرائيل مستعدة للتسبب بأضرار مدنية كثيرة سعيا لتحقيق أهداف الحرب النهائية".