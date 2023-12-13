المقاومة تنشر مشاهد جديدة من استهدافها جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق غزة

مصراوي

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لعمليات الاشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف جنوده وآلياته المتوغلة شرقي مدينة غزة.

صور حصلت عليها الجزيرة لمعارك كتائب القسام والجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة pic.twitter.com/YZmjONEd46 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 13, 2023

وكانت كتائب القسام قالت، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها استهدفوا جرافة للاحتلال بقذيفة الياسين 105 في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكذلك أكدت القسام استهداف دبابتي ميركافا صهيونيتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105.