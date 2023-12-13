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BBC

المقاومة تنشر مشاهد جديدة من استهدافها جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرق غزة

07:00 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

استهداف جنود وآليات الاحتلال

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مصراوي

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لعمليات الاشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهداف جنوده وآلياته المتوغلة شرقي مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قالت، اليوم الأربعاء، إن مقاتليها استهدفوا جرافة للاحتلال بقذيفة الياسين 105 في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وكذلك أكدت القسام استهداف دبابتي ميركافا صهيونيتين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الياسين 105.

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