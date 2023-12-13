البيت الأبيض: بايدن يجتمع مع عائلات الأسرى الأمريكيين لدى حماس

مصراوي

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقد اجتماعا مع عائلات الأمريكيين الأسرى لدى حماس، بحضور وزير الخارجية بلينكن ونائب مستشار الأمن القومي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت المقاومة الإسلامية حماس، إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحرك.

وقالت حماس في بيان لها الأربعاء: "ندين بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة، ونعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".

وتابعت حركة حماس :"هذا القرار المجحف والمبني على إدعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

ودعت حماس: "الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية مجدداً إلى مراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني، والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم، الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".