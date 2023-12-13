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BBC

الخزانة الأمريكية: الحرب بالشرق الأوسط ستؤثر على الاقتصاد العالمي إذا اتسع نطاقها

06:40 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

جانيت يلين

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مصراوي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن حرب الروسية الأوكرانية لها تأثير كبير للغاية على الاقتصاد العالمي وكذلك حرب إسرائيل وغزة يمكن أن يكون لها تأثير أيضا.

وأكدت يلين على أن الحرب في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي إذا اتسع نطاقها.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة رابعة من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت الوزارة في بيانها، أن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية الحرب بالشرق الأوسط حرب إسرائيل وغزة الحرب الروسية الأوكرانية

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