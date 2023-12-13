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BBC

وزارة الصحة في غزة تطالب بممر إنساني لتوفير المساعدات الطبية

05:23 م الأربعاء 13 ديسمبر 2023

ممر إنساني لتوفير المساعدات الطبية أرشيفية

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(مصراوي)

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، خروج 22 مستشفى و52 مركزا للرعاية الأولية عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي على القطاع الصحي، قائلًا إن شمال غزة أصبح بلا رعاية صحية.

وأضاف القدرة، أن قوات الاحتلال لا تزال تعتقل عددا من مديري المستشفيات وتستجوبهم تحت التعذيب.

وناشد القدرة، المؤسسات الدولية بإمداد مستشفيات جنوبي قطاع غزة بالمستلزمات الطبية، مطالبًا الشركاء بتوفير نقاط صحية لتوفير الرعاية اللازمة للنازحين في قطاع غزة.

وأفاد القدرة أن القطاع الصحي في غزة بحاجة إلى ممر إنساني آمن يضمن توفير المستلزمات الطبية في قطاع غزة بشكل عاجل.

ممر إنساني لتوفير المساعدات توفير المساعدات الطبية المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قوات الاحتلال

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