متحدث حكومة الاحتلال: تم إيقاف محاولة تسلل من جهة الحدود السورية

مصراوي

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، إنه تم إيقاف محاولة تسلل من جهة الحدود السورية.

وتابع المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "الحكومة تأسف للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقف إطلاق النار، هذه الحرب ستنتهي عندما يتم القضاء على حماس".

وأشار المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية: "إسرائيل لم تضع أي عراقيل أمام تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، ورئيس الوزراء عازم على مواصلة الحرب لحين القضاء على حماس، كما أننا استهدفنا 22 ألف موقع في قطاع غزة، و هذه الحرب ستنتهي عندما يتم القضاء على حماس".

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، على مشروع قرار عربي إسلامي ينص على وقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بأغلبية 153 عضو، فيما اعترض 10 أعضاء على مشروع القرار، بينما امتنع 23 عضوًا عن التصويت.