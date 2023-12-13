الأمم المتحدة: يجب التوقف عن التفكير في تهجير سكان غزة

(مصراوي)

دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى التوقف بشكل كامل عن التفكير في التهجير القسري لسكان غزة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأحد الماضي، من تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر وسط انعدام المناطق الآمنة التي يلجأ إليها المدنيين في غزة.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قد حذر، من أن وتيرة القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ستدفع الآلاف من الفلسطينيين للحدود المصرية.