وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الأوضاع في غزة

(مصراوي)

ناقش وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في جنيف، آخر تطورات الوضع في قطاع غزة والمنطقة، وذلك حسبما ذكرت وكالة "واس" للأنباء.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، أن عبد اللهيان أكد لنظيره السعودي، أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين داخل القطاع.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضية ضد مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خلال تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بدعوته مجلس الأمن للانعقاد من أجل البحث في مشروع القرار.

وصوتت 13 دولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لغرض إنساني، من أصل 15 دولة.