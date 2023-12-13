رئيس البرلمان التركي يحمل واشنطن مسؤولية الجرائم الإسرائيلية في غزة

(مصراوي)

حمل رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، اليوم الأربعاء الولايات المتحدة مسؤولية المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال قورتولموش، إن واشنطن تتحمل نفس القدر من المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بسبب رفضها وقف إطلاق النار، داعيًا إلى إنهاء الظلم الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اتهم قورتولموش، مجلس الأمن الدولي بالمسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بشكل مباشر، بعد رفضه قرار وقف إطلاق النار الإنساني.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضية ضد مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خلال تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بدعوته مجلس الأمن للانعقاد من أجل البحث في مشروع القرار.

وصوتت 13 دولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لغرض إنساني، من أصل 15 دولة.