بعد انقسامات.. بيان تاريخي لـ "كوب 28" يدعوا للتخلي عن الوقود الأحفوري

دبي - (د ب أ)

نشر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، اليوم الأربعاء، نص إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، برئاسة الإمارات العربية.

ودعت الوثيقة، في صفحاتها الواحدة والعشرين، الدول إلى التخلي عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة لديها.

ولم تتضمن المسودة الجديدة لنص البيان الختامي للمؤتمر المنعقد في دبي، ذكر الدعوة الصريحة إلى "التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز"، الذي تطالب به العديد من الدول.

وكانت أكثر من 100 دولة قد دعت سابقا إلى التخلص التدريجي الكامل من الوقود الأحفوري.

كما تضمنت الوثيقة هدف مضاعفة القدرة على استخدام الطاقات المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ومضاعفة وتيرة كفاءة استخدام الطاقة خلال هذه الفترة، وكانت دول مجموعة العشرين قد تعهدت بالعمل لتحقيق هذا الهدف بالفعل.

ونشرت رئاسة مؤتمر المناخ، مساء الاثنين الماضي، مسودة نص أثارت عاصفة من الاحتجاجات من جانب العديد من الدول، التي انتقدتها باعتبارها ضعيفة للغاية فيما يتعلق بحماية المناخ. ووصفتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي بأنها غير مقبولة.

وتلبى المسودة الأخيرة الآن إلى حد ما مطالب هؤلاء المنتقدين.