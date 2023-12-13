منظمة أوكسفام: بريطانيا متواطئة في الكارثة الإنسانية بغزة

(مصراوي)

اتهمت منظمة أوكسفام، اليوم الأربعاء، المملكة المتحدة بالتواطؤ في الكارثة الإنسانية التي لحقت بـ 2.3 مليون شخص في قطاع غزة.

وأوضحت أوكسفام، أن فشل بريطانيا في دعم قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة دليل على تواطؤها فيما يحدث في غزة.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الجمعة الماضية ضد مشروع قرار بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، دعا له الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من خلال تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بدعوته مجلس الأمن للانعقاد من أجل البحث في مشروع القرار.

وصوتت 13 دولة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لغرض إنساني، من أصل 15 دولة.