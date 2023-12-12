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BBC

نتنياهو: إسرائيل وأمريكا تختلفان بشأن مرحلة ما بعد حماس في غزة

11:11 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن واشنطن تدعم بشكل كامل العملية البرية الإسرائيلية في غزة، وتصمد أمام الضغوط لوقف الحرب.

وتابع نتنياهو خلال كلمته اليوم الثلاثاء: "إسرائيل والولايات المتحدة تختلفان بشأن "مرحلة ما بعد حماس" وآمل في التوصل إلى اتفاق قريبا".

وأشار نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بأن تدار غزة بعد الحرب من قبل من يدعم أو يمول الإرهاب".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الوحيد بين وزراء حكومة الحرب من رفض حكم السلطة الفلسطينية لغزة.

وتابعت الصحيفة العبرية عن المسؤولين الأمريكيين، اليوم الثلاثاء، التصريحات بشأن السلطة الفلسطينية ليست نهجا حكوميا.

ولفت المسؤولون إلى أن الأبعاد السياسية وليس الأمنية تكشف عن إحباط في أمريكا تجاه نتنياهو.

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