إعلان

BBC

مندوب مصر بالأمم المتحدة: استمرار العدوان على غزة سيجر المنطقة إلى حرب إقليمية

10:41 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

السفير أسامة عبد الخالق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن الوضع في غزة خطير وله تداعيات على الأمن والسلم الدوليين.

وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "مساعي الدول المؤيدة لإسرائيل تمثل ازدواجية في المعايير، كما أن استمرار هذه الحرب المدمرة ستؤدي إلى كارثة متكاملة الأركان، وسيجر المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية".

وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: "وقف إطلاق النار في غزة هو الحل الوحيد لإنقاذ الأرواح، و استمرار الحرب في غزة سيجر المنطقة إلى حرب شاملة".

وأشار مندوب مصر في الأمم المتحدة: "مشروع القرار العربي الجديد يطالب بحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ماذا ينتظر المجتمع الدولي حتى يتم وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة"

وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة: "العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى انهيار النظام الصحي والإنساني في القطاع".

وتعقد الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة من أجل مناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل وقف إطلاق نار إنساني شامل في قطاع غزة.

السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر لدى الأمم المتحدة غزة الأمم المتحدة قطاع غزة طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - إغلاق اللجان الانتخابية وانتهاء التصويت في ثالث أيام انتخابات الرئاسة
عاجل| مصر ترد على تصريحات وزير إسرائيلي بشأن تشجيع الفلسطينيين للهجرة خارج غزة
المقدم 60 ألف جنيه.. ننشر كراسة شروط شقق الإسكان المتميز (التقديم الأحد المقبل)