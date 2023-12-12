الأمم المتحدة: يجب أن تتوقف مذبحة المدنيين الجارية حاليا في قطاع غزة

مصراوي

قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرنسيس، إن ما نراه في غزة هو ذبح للمدنيين وتغاض تام للقانون الدولي الإنساني.

وتابع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال استئناف الدورة الطارئة اليوم الثلاثاء: "70% من ضحايا الحرب في غزة هم من الأطفال والنساء، وما نشهده اليوم في غزة هو انهيار غير مسبوق للنظام الإنساني، كم من ألف سنخسر من المدنيين قبل أن نتحرك؟ يجب أن تتوقف هذه المذبحة".

وتابع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أمامنا أولوية واحدة وأساسية وهي إنقاذ الأرواح، وقف إطلاق النار هو الخطوة الوحيدة لخفض التصعيد والتوتر".

وتعقد الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة من أجل مناقشة مشروع قرار قدمته مصر، من أجل هدنة إنسانية ووقف المجازر التي تحدث تجاه المدنيين في قطاع غزة.