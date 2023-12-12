حكومة الاحتلال: مقتل 19 أسيرًا من بين 135 لا يزالون في غزة

مصراوي

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 19 أسيرًا من إجمالي 135 محتجزا لا يزالون في غزة.

وتابعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن مواطن تنزاني من بين قتلى الأسرى المتواجدين في غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، مقتل جنديان خلال عملية استعادة جثتي أسيرين في قطاع غزة.

وتابع متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي اليومي: "نواصل العمل على الصعيد الاستخباري من أجل إعادة 135 مختطفا ما زالوا لدى حماس، وعملياتنا ضد حماس تتواصل بكل قوة في كل مكان، ونواصل العمل لاستعادة 135 من مختطفينا في غزة".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: "حزب الله يشكل خطرا على الأراضي اللبنانية، في ظل استمراره في إطلاق النار ضدنا وسنرد عليهم باستمرار، ونعلم أن العائلات الإسرائيلية تواجه أياما صعبة بسبب المعارك الجارية".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال: "نجري محادثات يومية مع القيادة الوسطى الأمريكية على أعلى مستوى، و نشرح التطورات لحلفائنا الأمريكيين بالأدلة الاستخبارية طريقة عملنا ميدانيا وكيفية استهداف حماس وحماية قواتنا".

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نعلم كيف نستهدف حماس دون المدنيين ويمكننا إثبات ذلك للولايات المتحدة، حماس تحتجز مختطفينا في ظروف همجية وحشية في أنفاق تحت المناطق المدنية وطالب متحدث جيش الاحتلال، الصليب الأحمر الدولي بالوصول إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة، زاعمًا أن حماس تمنع الصليب الأحمر من الوصول إلى مختطفينا".