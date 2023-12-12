البنتاجون: نتشاور مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين الملاحة بالبحر الأحمر

مصراوي

قال باتريك رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن السفينة ستريندا تعرضت للهجوم أثناء مرورها بباب المندب بصاروخ أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيين.

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن "التصرفات التي رأيناها من الحوثيين تزعزع الاستقرار وتمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي"، وهجماتهم مشكلة دولية تتطلب حلا دوليا.

ولفت إلى أن المدمرة ماسون كانت على بعد حوالي 90 ميلا بحريا أثناء الهجوم واستجابت لنداء استغاثة السفينة التجارية.

وأكد أن استهداف أي سفن تجارية في المنطقة، يعد انتهاكا للقانون الدولي، ونعمل مع المجتمع الدولي على معالجة ذلك، ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إذا تعرضت قواتنا للتهديد.

وأشار إلى أنه سيكون هناك قوة للتصدي للقوى المزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، ونتشاور مع الحلفاء لتشكيل قوة بحرية لتأمين حركات الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح أن تركيز أمريكا هو منع امتداد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى منطقة الشرق الأوسط.