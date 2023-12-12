صحيفة أمريكية: جيش الاحتلال بدأ ضخ مياه البحر في أنفاق حماس بغزة

مصراوي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق التابع لحماس في غزة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين مطلعين: "ضخ مياه البحر في الأنفاق بغزة جزء من جهود تدمير البنية التحتية لحركة حماس".

وحسب وول ستريت جورنال، نقلا عن متحدث باسم وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن عملية الأنفاق سرية ولا يمكن التعليق بشأنها".

ووفقا لما أعلنته الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين: "غمر أنفاق حماس في غزة بمياه البحر من الممكن أن يستغرق أسابيع".

وأشارت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين: "قلقون من أن يعرض استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق إمدادات المياه العذبة بغزة للخطر".