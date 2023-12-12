مصر ترد على تصريحات وزير إسرائيلي بشأن تشجيع الفلسطينيين للهجرة خارج غزة

مصراوي

أعاد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد على موقف مصر الرافض جملةً وتفصيلاً لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين خارج غزة بشكل طوعي أو قسري.

وجاء هذا تعقيبًا على التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي "رون ديرمر" بشأن تشجيع الفلسطينيين في قطاع غزة للهجرة خارج القطاع.

وأشار أبو زيد إلى أن الممارسات الإسرائيلية كافة على الأرض تؤكد نوايا الاحتلال، لفرض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية على أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسؤوليات تل أبيب باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للمادة 49 من اتفاقيات جنيف.

وطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف واستهداف المدنيين الفلسطينيين، وفرض ظروف وأوضاع إنسانية تجعل من القطاع منطقة غير قابلة للحياة الآمنة والمستقرة للفلسطينيين.