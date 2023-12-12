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BBC

بيان كندي أسترالي نيوزيلندي: لا يمكن أن تكون معاناة المدنيين ثمنا لهزيمة حماس

08:36 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

قطاع غزة

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مصراوي

أصدر رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، بيانًا مشتركًا، أعلنوا فيه عن دعمهم الجهود الدولية العاجلة صوب وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وتابع البيان المشترك، أن معاناة المدنيين المستمرة لا يمكن أن تكون ثمنا لهزيمة حماس، ووقف إطلاق النار بغزة يجب أن لا يكون أحاديا.

وعارض البيان المشترك لرؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، أي إعادة احتلال لقطاع غزة أو تقليص مساحته، فضلًا عن معارضة التهجير القسري للفلسطينيين وندعم حقهم في تقرير المصير.

ولفت البيان إلى أن رؤوساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا، يدعمون استئناف وقف إطلاق النار والجهود الدولية لوقف مستدام لإطلاق النار.

وأكد أنه يجب على حركة المقاومة الفلسطينية، إطلاق سراح جميع الأسرى، ووقف استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية.

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