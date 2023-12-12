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BBC

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الوضع في غزة مأساة لحقوق الإنسان

06:48 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

مندوب فلسطين رياض منصور

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مصراوي

قال رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، نعمل على الوصول إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة وهناك توافق على ذلك بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، "الوضع في غزة مأساة كاملة لحقوق الإنسان"

وأَضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، "نأمل بأن لا تطرح أي تعديلات على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة".

ولفت إلى أن "توقعاتنا للتصويت في الجمعية العامة هذه المرة سيكون أكبر في صالح وقف إطلاق النار".

وأوضح أن الشعب الفلسطيني غاضب جدا ومحبط من المنظومة الدولية ولا ينبغي على أحد أن يوجه اللوم لهم.

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