الصحة العالمية: لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات بغزة

بي بي سي

صرح مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أقل من ثلث المستشفيات في غزة هي فقط التي لا تزال قادرة على العمل وبشكل جزئي.

وقال ريتشارد بيبركورن، في مؤتمر للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من غزة "على مدار 66 يومًا من الحرب فقط، تداعى النظام الصحي ومن 36 مستشفى عاملة أصبح هناك 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي فقط، أحدها في الشمال وعشرة في الجنوب".

وتابع: "لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات، نأمل ونناشد ألا يحدث هذا".