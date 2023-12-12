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الصحة العالمية: لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات بغزة

06:08 م الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

ريتشارد بيبركورن

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بي بي سي

صرح مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن أقل من ثلث المستشفيات في غزة هي فقط التي لا تزال قادرة على العمل وبشكل جزئي.

وقال ريتشارد بيبركورن، في مؤتمر للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من غزة "على مدار 66 يومًا من الحرب فقط، تداعى النظام الصحي ومن 36 مستشفى عاملة أصبح هناك 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي فقط، أحدها في الشمال وعشرة في الجنوب".

وتابع: "لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات، نأمل ونناشد ألا يحدث هذا".

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ريتشارد بيبركورن منظمة الصحة العالمية غزة حرب غزة أخبار BBC طوفان الأقصى

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