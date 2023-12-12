حكومة الاحتلال: سنحاول شن عمليات خاصة لتحرير الأسرى لدى حماس

مصراوي

قال إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نعمل على الوفاء بالتزاماتنا وفقا للقانون الدولي.

وزعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الناس في غزة يعبرون عن غضبهم من تصرفات حماس وما جلبته عليهم من خراب ودمار.

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، "نذكر المجتمع الدولي بالتهديد الإيراني لأمن طرق التجارة العالمية، والوضع في البحر الأحمر تحت تهديد النظام الإيراني".

وأضاف "نرحب بدعم حلفائنا في الولايات المتحدة حتى يتم القضاء على حماس"، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتحرير المختطفين في قطاع غزة ولن نترك متنفسا لحماس.

وأكد أن جيش الاحتلال سيحاول شن عمليات خاصة لتحرير الأسرى لدى حماس في غزة، فضلًا عن محاولته احتواء الحرب في غزة وحصرها في القطاع فقط دون الانتشار إلى مناطق أخرى.