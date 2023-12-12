الولايات المتحدة: لا نرغب في رؤية جبهة أخرى للحرب في لبنان

(مصراوي)

أعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، عن قلق الإدارة الأمريكية، من اتساع الصراع في المنطقة، قائلًا إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى جبهة ثانية في الشمال بين إسرائيل ولبنان، وذلك حسبما نقلت عنه شبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وأضاف كيربي، أن واشنطن أوضحت لشركائها علنا وسرا بما في ذلك إيران، أنها لا ترغب في رؤية بؤرة صراع أخرى في المنطقة.

وصرح كيربي، أن واشنطن تعمل مع عدة دول لتعزيز فرق العمل البحرية لحماية الشحن البحري التجاري في البحر الأحمر.

وأفاد كيربي، أن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا على مدار الساعة للتوصل لهدنة جديدة بغزة، إضافة للتمكن من الإفراج عن المزيد من الأسرى الإسرائيليين.

وقال كيربي، إن الولايات المتحدة لا تعرف مدى اقتراب الحرب في غزة من نطاق الهدنة، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل تحقيق تلك الهدنة.

وفي وقت سابق اليوم، نفذ نفذ الحوثيون، عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية التي كانت ستصل إسرائيل في الـ4 من يناير المقبل، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفاد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، أن الحوثيين استهدفوا سفينة ستراندا بصاروخ بحري أثناء توجهها إلى إسرائيل، مضيفًا أن الحوثيين منعوا خلال اليومين الماضيين مرور سفن استجابت للتحذيرات الحوثية بعدم المرور.