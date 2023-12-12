الجارديان: واشنطن حذرت الحوثيين من احتمال فشل خطة السلام في اليمن

(مصراوي)

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة حذرت الحوثيين من احتمال فشل خطة السلام في اليمن إذا استمروا في هجماتهم على السفن التجارية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه يوجد ضغوط داخل الكونجرس الأمريكي لتصنيف جماعة أنصار الله الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأشارت "الجارديان"، إلى أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيعطل بدء خطة السلام التي تم التفاوض بشأنها مع السعودية في اليمن.

وفي وقت سابق اليوم، نفذ نفذ الحوثيون، عملية عسكرية ضد سفينة ستراندا النرويجية التي كانت ستصل إسرائيل في الـ4 من يناير المقبل، حسبما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية.

وأفاد المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، أن الحوثيين استهدفوا سفينة ستراندا بصاروخ بحري أثناء توجهها إلى إسرائيل، مضيفًا أن الحوثيين منعوا خلال اليومين الماضيين مرور سفن استجابت للتحذيرات الحوثية بعدم المرور.

وأوضح المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين، أن استهداف السفينة النرويجية جاء بعد رفض طاقمها الاستجابة للتحذيرات الحوثية، مؤكدًا أن الحوثيين لن يترددوا في استهداف أي سفينة تخالف تحذيراتهم.

وقال سريع، إن الحوثيين سيمنعوا السفن المتجهة إلى إسرائيل من الملاحة حتى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأدانت وزارة الخارجية النرويجية، استهداف الحوثيين للسفينة بصاروخ أثناء توجهها إلى إسرائيل، محذرة من العواقب المحتملة لتصعيد الصراع الإقليمي جراء هجمات الحوثيين.

ودعت النرويج جميع الأطراف الفاعلة إلى المساهمة في وقف التصعيد لتجنب مزيد من التطورات السلبية في المنطقة.